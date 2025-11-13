Vrijdag minder treinen bij Weesp, gevolgen voor reizigers Amsterdam en Almere

Door een spoorstaafbreuk bij Gaasperdam, vlak bij Weesp, rijden er vrijdag minder treinen vanwege herstelwerkzaamheden. Dit heeft ook gevolgen voor reizen tussen onder meer Amsterdam Centraal en Amersfoort Centraal en Amsterdam Centraal en Almere Centrum.

De reparatie is ingewikkeld, zegt ProRail: "Omdat de spoorstaaf op een spoorbrug ligt en om die reden is ingegoten in een soort rubber. We moeten de spoorstaaf eerst uitgraven, dan vervangen en dan weer terug ingieten en laten uitharden."

De werkzaamheden beginnen om 07.00 uur en eindigen naar verwachting om 17.00 uur. Er rijden dan van en naar Weesp minder treinen. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te checken voor vertrek.