Zo willen Amsterdamse kinderen fietsers dwingen te stoppen voor druk zebrapad

In Amsterdam-West trekken basisschoolkinderen van de St. Jansschool dinsdagochtend met ballonnen en zelfgemaakte borden naar een druk zebrapad. Ze willen fietsers laten zien dat stoppen écht belangrijk is voor de veiligheid van veelal jonge voetgangers.

Volgens initiatiefnemer Brigitte Vonck-Makkinje gaat het vaak mis bij de oversteekplaats aan de Admiraal de Ruyterweg en de Willem de Zwijgerlaan. "Ik steek hier regelmatig over met mijn kinderen en ik merk gewoon dat heel vaak mensen niet stoppen", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Soms worden ze zelfs boos als je aan het oversteken bent."

Applaus voor wie stopt

De kinderen kiezen voor een vrolijke aanpak. Wie stopt voor het zebrapad krijgt applaus en een bedankje. Met roze borden, ballonnen en zelfs een speciaal liedje willen ze iedereen eraan herinneren dat een zebrapad er niet voor niets ligt.

De actie hoort bij het Jaar van de Voetganger, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van mensen die lopend de straat oversteken.