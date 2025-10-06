Brommobiel in Amsterdamse Herengracht, moeder en kind gered door omstanders

Een moeder en haar kind zijn maandagmiddag gered nadat hun brommobiel te water raakte, meldt AT5. Het voertuig belandde in Amsterdam in de Herengracht. Meerdere omstanders sprongen het water in om het tweetal te helpen.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Volgens de brandweer gingen de moeder en het kind volledig kopje-onder nadat het kleine voertuig in de gracht terechtkwam. Een omstander zag het gebeuren, sprong het duo achterna en wist hen uit de brommobiel te bevrijden. Daarna doken nog meer mensen het water in om ze veilig aan de kant te krijgen, meldt een correspondent.

Het kind is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer lijken moeder en kind er verder goed vanaf te zijn gekomen. Hoe de brommobiel in het water kon belanden, is nog niet duidelijk. Een duiker van de brandweer ging het water in om te controleren of er niemand anders in het voertuig zat. Dat gebeurt altijd als een voertuig te water raakt. De brommobiel is later met een kraan uit het water gehaald.