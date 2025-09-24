Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meerdere ongelukken zorgen voor chaos op snelwegen rondom Amsterdam

Meerdere ongelukken zorgen voor chaos op snelwegen rondom Amsterdam

Verkeer

Vandaag, 08:56

Link gekopieerd

Bestuurders die woensdag in de ochtendspits in de richting van Amsterdam reden, hebben flinke problemen gehad. Door werkzaamheden op de binnenring was het al wat drukker, maar doordat er op de omliggende snelwegen allerlei ongelukken gebeurden, werd dat nog een stukje erger.

Op de A1 bij Muiden liep de vertraging na een ongeluk op tot een uur. De weg is daar weer vrij en daardoor neemt de vertraging af. Een motorrijder was bij het ongeval betrokken. Wat er precies is gebeurd en wat de toestand van de bestuurder is, is niet bekend.

Ongeluk in de drukte

De drukte begon nadat een bus op de A9 in brand stond. De rijksweg wordt gebruikt als omleidingsroute voor de werkzaamheden op de A10, waardoor het verkeer daar opstroopte. Door die drukte gebeurde er vervolgens op de A10 een ongeluk met drie auto's, aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer kan wel weer doorrijden.

Eerder op de ochtend was het ook al raak op de A1, toen liep het verkeer bij Stroe vast wat zorgde voor een uur vertraging.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.