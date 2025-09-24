Meerdere ongelukken zorgen voor chaos op snelwegen rondom Amsterdam

Bestuurders die woensdag in de ochtendspits in de richting van Amsterdam reden, hebben flinke problemen gehad. Door werkzaamheden op de binnenring was het al wat drukker, maar doordat er op de omliggende snelwegen allerlei ongelukken gebeurden, werd dat nog een stukje erger.

Op de A1 bij Muiden liep de vertraging na een ongeluk op tot een uur. De weg is daar weer vrij en daardoor neemt de vertraging af. Een motorrijder was bij het ongeval betrokken. Wat er precies is gebeurd en wat de toestand van de bestuurder is, is niet bekend.

Ongeluk in de drukte

De drukte begon nadat een bus op de A9 in brand stond. De rijksweg wordt gebruikt als omleidingsroute voor de werkzaamheden op de A10, waardoor het verkeer daar opstroopte. Door die drukte gebeurde er vervolgens op de A10 een ongeluk met drie auto's, aldus Rijkswaterstaat. Het verkeer kan wel weer doorrijden.

Eerder op de ochtend was het ook al raak op de A1, toen liep het verkeer bij Stroe vast wat zorgde voor een uur vertraging.