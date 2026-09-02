Kudde paarden draaft door Wijkertunnel, A9 tijdelijk afgesloten

Automobilisten op de A9 keken woensdag vreemd op toen een kudde paarden door de Wijkertunnel kwam draven. De dieren hadden blijkbaar even de vrije teugel gekregen en maakten van de tunnelbuis richting Alkmaar hun eigen renbaan.

Hoe de kudde op de snelweg terecht is gekomen, is niet duidelijk. Rijkswaterstaat begeleidde de paarden uiteindelijk van de weg. Daarmee werd voorkomen dat de situatie echt op hol sloeg.

Wie woensdagavond op het verkeerde paard had gewed en dacht snel via de A9 richting Alkmaar te rijden, kwam dus bedrogen uit. De weg was enige tijd afgesloten en is inmiddels weer open.