Afsluitdijk nog uren dicht na ongeluk met vrachtwagen

Verkeer
Vandaag, 13:51 - Update: 2 uur geleden
De Afsluitdijk (A7) is dicht in de richting van Noord-Holland door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer naar Amsterdam wordt vanaf knooppunt Zurich omgeleid via de A7, A6 en A1.
De betrokken vrachtwagen moet worden geborgen en daarna moet de weg worden schoongemaakt. Rijkswaterstaat verwacht hier tot ongeveer 15.00 uur mee bezig te zijn.
