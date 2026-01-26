Volg Hart van Nederland
Wit wegdek verrast verkeer op A1 bij Hoevelaken

Wit wegdek verrast verkeer op A1 bij Hoevelaken

Verkeer

Vandaag, 07:37 - Update: 2 uur geleden

Geen sneeuw of gladheid, maar grote stukken piepschuim lagen maandagochtend op de A1 bij knooppunt Hoevelaken. Door het piepschuim was grote vertraging ontstaan op de wegen rondom Amersfoort. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat had drie rijstroken afgezet om het piepschuim te kunnen opruimen. Daardoor liep de vertraging in de richting van Amsterdam op tot een uur.

Het piepschuim is inmiddels opgeruimd en rond 07.50 uur waren alle rijstroken van de A1 weer vrijgegeven. De vertraging nam daarna zeer snel af. Hoe het piepschuim op de weg terecht is gekomen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

