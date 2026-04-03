Geen treinen rond Den Bosch: spoor verzakt bij Vught

Geen treinen rond Den Bosch: spoor verzakt bij Vught

Verkeer

3 apr 2026, 21:52

Bij Vught is een deel van het spoor verzakt door heiwerkzaamheden in de buurt, meldt ProRail na onderzoek. Sinds vrijdagmiddag rijden er daardoor geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg en Den Bosch en Boxtel. Het verder verzakken is volgens de spoorbeheerder inmiddels gestopt.

Specialisten en aannemers zijn nog bezig met herstelwerk. Het spoor moet opnieuw recht worden gelegd, en dat gebeurt met een speciale machine. ProRail verwacht dat treinen zaterdagochtend, aan het begin van de dienstregeling, weer kunnen rijden.

Wat betekent dit voor reizigers?

Door de storing ligt het treinverkeer op de trajecten volledig stil. NS zet bussen in om reizigers toch te vervoeren, maar waarschuwt dat het druk kan worden. "Er rijden op deze trajecten normaal heel veel treinen, en in een bus kunnen minder mensen dan in een trein", zegt een woordvoerster.

Reizigers krijgen het advies om, als dat kan, ander vervoer te regelen. Drie weken geleden ging het op dezelfde trajecten ook al mis. Toen reden er dagenlang geen treinen na een ontspoorde werktrein en een kapot wissel, ook door werkzaamheden.

Door ANP

Lees ook

NS snijdt opnieuw in dienstregeling: op deze trajecten gaan minder treinen rijden
NS snijdt opnieuw in dienstregeling: op deze trajecten gaan minder treinen rijden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

