Enorme ravage op A2 na ongeluk tussen vrachtwagen en meerdere auto's

Verkeer

Gisteren, 19:51

Een vrachtwagen en meerdere andere voertuigen zijn dinsdagavond betrokken geraakt bij een groot ongeluk op de A2 bij Valkenswaard. De vrachtwagen schoot door nog onbekende oorzaak door de middenberm en raakte hierbij veel auto's in de tegengestelde richting. De weg is pas woensdagochtend vroeg weer open.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat een van de twee gewonden door de brandweer uit een personenauto is bevrijd. Of de andere gewonde de vrachtwagenchauffeur is of een inzittende van een ander betrokken voertuig, weet hij niet.

De snelweg is in de richting van Maastricht dicht tussen Valkenswaard en Maarheeze. In die rijrichting reden de tegenliggers die de vrachtwagen heeft geraakt. De andere kant op, dus op het stuk snelweg waar de truck aanvankelijk reed, is de linkerrijstrook afgesloten.

De afhandeling van het ongeval gaat volgens Rijkswaterstaat de hele nacht nog duren. Dit komt doordat er op meerdere locaties noodreparaties moeten worden uitgevoerd. Het verkeer richting Maastricht wordt omgeleid via de A67 en A73, en vice versa richting Eindhoven.

ANP

