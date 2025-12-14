Na verongelukken Anne-Roos (10) maakt vader op indrukwekkende wijze punt

De vader van de 10-jarige Anne-Roos, die zes weken geleden omkwam bij een ongeluk in Tilburg, heeft zijn dochters verwoeste fiets gebruikt om de gemeenteraad toe te spreken. De verkeersveiligheid moet hoger op de agenda, waarschuwt hij.

Vader Mark Meijs voelt al sinds de dag na het ongeluk van zijn dochter een enorme drang om iets te doen. “Ik móést iets,” vertelt hij aan Hart van Nederland. Meijs kreeg de kans om te spreken tijdens een raadsvergadering over de geplande versmalling van de Ringbaan-West in Tilburg. En dat deed hij.

Kapotte fiets van dochter

Meijs denk dat de geplande aanpassingen aan de Ringbaan-West omliggende straten drukker en gevaarlijker zullen maken voor kinderen op de fiets. “Je kunt verkeer bovenaan wel knijpen, maar dan moet je ook naar de onderkant kijken,” legde hij de raad voor. Volgens een analyse in een rapport over de geplande versmallingen zou het aantal ongelukken zelfs met 25 procent kunnen toenemen. Met zijn betoog en met de kapotte fiets van zijn dochter hoopt de rouwende vader te kunnen laten zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Ook buiten de raad probeert hij het onderwerp levend te houden. “We wonen met 18 miljoen mensen in dit land,” zegt hij, “en we moeten met elkaar zorgen dat kinderen veilig over straat kunnen.”

Maandag neemt de Tilburgse raad een beslissing over de verkeersplannen.