Vrachtwagen in lichterlaaie op A58 bij Tilburg, weg afgesloten

Vrachtwagen in lichterlaaie op A58 bij Tilburg, weg afgesloten

Verkeer

Vandaag, 07:35

Op de A58 bij afrit Tilburg-Reeshof is dinsdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. De weg richting Eindhoven werd afgesloten, wat zorgde voor flinke verkeershinder.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldt: "De #A58 richting Eindhoven is dicht bij afrit Tilburg-Reeshof vanwege een brandende vrachtwagen." Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en verkeer moest rekening houden met ruim 60 minuten vertraging.

Later liet Rijkswaterstaat weten dat de linkerrijstrook weer beschikbaar is. De verwachting is dat de weg rond 09.30 uur volledig wordt vrijgegeven. Automobilisten wordt geadviseerd de omleiding te blijven volgen.

Door ANP

