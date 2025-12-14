Volg Hart van Nederland
Jongeren naar ziekenhuis na ongeval bij Schijndel, twee zwaargewond

Verkeer

Vandaag, 10:53

Bij een verkeersongeval in het Brabantse Schijndel zijn twee jongeren zwaargewond geraakt. Twee anderen werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder.

Het ongeluk vond plaats rond 02.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag op de Steeg. De auto waarin de jongeren zaten raakte om nog onbekende reden van de weg. De politie onderzoekt of de mist mogelijk een rol speelde en of de bestuurder onder invloed was van alcohol of drugs.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

