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Automobiliste raakt onwel op A58, chauffeurs voorkomen mogelijk ernstig ongeluk

Verkeer

Vandaag, 11:08

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Op de A58 bij Moergestel is woensdagochtend een automobiliste onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs zagen haar auto gevaarlijk van links naar rechts over de rijbaan bewegen. Zij twijfelden geen moment en kwamen direct in actie. Door het snelle ingrijpen van de twee chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen.

De bestuurster reed 2 à 3 kilometer slingerend over de snelweg van Oirschot richting Moergestel. Twee oplettende vrachtwagenchauffeurs van hetzelfde bedrijf zagen de auto gevaarlijk van links naar rechts over de rijbaan slingeren.

Afremmen

Zij twijfelden geen moment en kwamen direct in actie. Een van de chauffeurs remde het achteropkomende verkeer af, terwijl de ander vóór de auto van de vrouw ging rijden en haar geleidelijk liet afremmen. De auto kwam uiteindelijk tegen de achterkant van de vrachtwagen tot stilstand, ter hoogte van Moergestel. De chauffeurs verleenden daarna direct eerste hulp.

Hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en ambulance, kwamen met spoed ter plaatse. De vrouw werd door brandweer- en ambulancepersoneel uit haar voertuig gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Schouderklopje

De snelweg werd tijdelijk volledig afgesloten voor de hulpverlening. Omstanders vertellen tegen een 112-correspondent ter plaatse dat de twee chauffeurs een schouderklopje van de hulpdiensten hebben gekregen voor hun alerte optreden.

Door Redactie Hart van Nederland

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