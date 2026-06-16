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Bewoners Klundert vrezen ongelukken sinds straat 'verbeterd' werd

Verkeer

Vandaag, 18:33

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Bewoners van de Hoogstraat in Klundert zeggen dat hun straat onveilig is geworden sinds deze werd heringericht. Auto's, bestelbusjes en vrachtwagens rijden nu regelmatig over de stoep om elkaar te passeren. Volgens omwonenden gebeurt dat vlak langs hun woningen en voordeuren.

De problemen zouden begonnen zijn toen paaltjes van het voetpad verdwenen tijdens de werkzaamheden aan de straat. Op beelden is inderdaad te zien hoe voertuigen de stoep gebruiken. Volgens bewoners omdat de weg te smal is voor tegemoetkomend verkeer.

Rollator of kinderwagen

Omwonenden zeggen dat zij extra voorzichtig moeten zijn als zij hun huis verlaten. Ook klagen zij over de aanleg van de stoep. Die zou zo schuin zijn dat mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen moeite hebben om veilig op het trottoir te blijven.

In de video bovenaan het hele verhaal over de problemen met de heringerichte straat.

Door Redactie Hart van Nederland

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