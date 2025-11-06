Gekantelde vrachtwagen legt A58 naar Breda plat, snelweg hele ochtend dicht

De snelweg A58 bij Roosendaal is donderdagochtend volledig dicht richting Breda na een ongeval met een gekantelde vrachtwagen. Door het ongeval raakte de middengeleider beschadigd, die eerst hersteld moet worden voordat het verkeer weer kan doorrijden.

Het voertuig kantelde rond 03.15 uur tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. De berging van de vrachtwagen is inmiddels begonnen, maar de afsluiting zorgt voor flinke hinder in de ochtendspits.

Omrijden via A17 en A16

Verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Breda kan het beste omrijden via de A17 en A16. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A58 naar verwachting tot ongeveer 12.00 uur dicht.