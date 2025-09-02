Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Boom valt op bovenleiding: treinverkeer bij Vught dagenlang plat

Verkeer

2 sep 2025, 21:06

Link gekopieerd

Door een omgevallen boom is dinsdagavond de bovenleiding bij Vught zwaar beschadigd geraakt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden daarom waarschijnlijk tot vrijdagochtend geen treinen, laat een woordvoerder van ProRail weten aan Hart van Nederland.

Op beelden is te zien dat de schade aan de bovenleiding ter hoogte van de De Bréautélaan fors is. Niet alleen de bovenleiding zelf, maar ook meerdere palen zijn geraakt. Volgens de woordvoerder van ProRail gaat het om "een paar honderd meter bovenleiding en een aantal bovenleidingportalen" die kapot zijn.

Pas na vrijdagochtend weer treinen

Het herstel gaat zeker tweeënhalve dag duren. "De schade is flink", zegt ze. De verwachting is nu dat het treinverkeer pas na vrijdagochtend weer kan worden opgestart.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. ProRail adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een woordvoerder van NS laat aan Hart van Nederland weten dat reizigers kunnen omreizen via Boxtel of Eindhoven.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.