Boom valt op bovenleiding: treinverkeer bij Vught dagenlang plat

Door een omgevallen boom is dinsdagavond de bovenleiding bij Vught zwaar beschadigd geraakt. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden daarom waarschijnlijk tot vrijdagochtend geen treinen, laat een woordvoerder van ProRail weten aan Hart van Nederland.

Op beelden is te zien dat de schade aan de bovenleiding ter hoogte van de De Bréautélaan fors is. Niet alleen de bovenleiding zelf, maar ook meerdere palen zijn geraakt. Volgens de woordvoerder van ProRail gaat het om "een paar honderd meter bovenleiding en een aantal bovenleidingportalen" die kapot zijn.

Pas na vrijdagochtend weer treinen

Het herstel gaat zeker tweeënhalve dag duren. "De schade is flink", zegt ze. De verwachting is nu dat het treinverkeer pas na vrijdagochtend weer kan worden opgestart.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. ProRail adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een woordvoerder van NS laat aan Hart van Nederland weten dat reizigers kunnen omreizen via Boxtel of Eindhoven.