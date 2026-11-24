30 kilometer per uur invoeren als maximumsnelheid op meer wegen of juist niet? Nederland is verdeeld als het gaat over de maximumsnelheid. 49 procent zit er niet op te wachten. 48 procent wil die maximumsnelheid juist op meer wegen in Nederland ingevoerd zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

Bij die laatste groep hoort ook de Fietsersbond. De Fietsersbond overhandigt dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer om 30 kilometer per uur de nieuwe norm binnen de bebouwde kom te maken.

Voorzitter Gilbert Isabella van de Fietsersbond zegt dat de omschakeling van 50 naar 30 kilometer per uur een kwestie van gewenning gaat zijn. "Als iedereen dat doet, kunnen we dat als een normale doorstroming zien."

"Je maakt van heel Nederland een soort Amsterdam"

In Beverwijk is op dertien locaties de maximumsnelheid verlaagd. Raadslid Kelly Uiterwijk is minder positief over het idee om de snelheid in heel Nederland te verlagen. "Dan maak je van heel Nederland een soort Amsterdam."

Uiterwijk steunt 30 kilometer per uur op plekken waar dat bij de omgeving past. "In woonwijken en rond scholen kun je heel goed 30 kilometer per uur maken."

Alleen andere verkeersborden niet de oplossing

Op straat zijn mensen ook verdeeld. "Ik vind het prima want ik ben een fietser, ik heb geen auto", zegt iemand. Een ander vindt het geen goed idee en refereert naar de situatie in Amsterdam. "Je wordt links en rechts ingehaald door fietsers en als jij tegen een fietser aanrijdt ben je de klos."

De vraag is wanneer zo’n limiet in de praktijk werkt. De Fietsersbond vraagt behalve andere verkeersborden ook om herinrichting en extra handhaving. Het ministerie kiest vooralsnog voor lokaal maatwerk, maar stelt ook dat alleen een bord aanpassen onvoldoende is.