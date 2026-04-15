ANWB Wegenwacht bestaat 80 jaar: historische voertuigen weer de weg op

De ANWB Wegenwacht bestaat woensdag precies 80 jaar. Wat in 1946 begon met zeven wegenwachten op geel geschilderde Harley-Davidson-motoren, is uitgegroeid tot een landelijke hulpdienst die jaarlijks meer dan 1,3 miljoen pechgevallen afhandelt. Inmiddels staan ruim 1000 wegenwachten 24/7 klaar en rijden zij door heel Nederland in moderne voertuigen. In de beginjaren was dat heel anders: de eerste voertuigen waren militair materieel dat na de Tweede Wereldoorlog werd overgenomen van de Canadezen. Ter gelegenheid van het jubileum rijden woensdag deze historische voertuigen opnieuw uit om leden met pech te helpen.

Daarnaast kondigt de organisatie aan dat alle wegenwachtvoertuigen worden uitgerust met een AED. Omdat wegenwachten vaak als eersten bij incidenten arriveren, wil de organisatie haar maatschappelijke rol verder versterken en bijdragen aan de veiligheid in Nederland. Jaarlijks verlenen zij circa 200 keer EHBO en bieden zij ongeveer 300 keer hulp bij ongevallen.

In de bovenstaande video gaat Hart van Nederland mee met wegenwachter Richo. Hij gaat naar een klant met een historisch voertuig, zonder dat de klant daarvan op de hoogte is.