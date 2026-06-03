ANWB verwacht drukte door Duitse vakantiegangers: deze wegen lopen vol

Wie woensdagmiddag of donderdagochtend de weg op gaat, moet rekening houden met extra verkeersdrukte. De ANWB verwacht dat veel Duitsers vanwege een feestdag en een lang vrij weekend naar Nederland reizen, vooral richting de kust.

Volgens de verkeersorganisatie neemt de drukte woensdagmiddag toe. Ook donderdagochtend, na de gebruikelijke spits, blijven op verschillende routes meer auto's onderweg dan normaal.

Welke snelwegen worden druk?

De ANWB verwacht vooral extra verkeer op de A1 van Hengelo naar Amsterdam, de A12 vanaf de Duitse grens richting Utrecht, de A67 van Venlo naar Eindhoven en de A73 van Venlo naar Nijmegen.

Veel bezoekers uit Duitsland kiezen tijdens het lange weekend voor een uitstapje naar Nederland. Daardoor kan het op deze wegen langer duren voordat automobilisten hun bestemming bereiken.

Ook zondag weer meer verkeer

De verkeersdrukte is naar verwachting niet na donderdag voorbij. De ANWB rekent ook zondag op een drukkere dag op de weg, omdat veel vakantiegangers en dagjesmensen dan terugkeren naar Duitsland.