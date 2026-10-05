Recordaantal motoren verkocht in Nederland: 'Combineert plezier en nut'

Motorfietsen worden steeds populairder in Nederland. Dit jaar is een recordaantal nieuwe motorfietsen verkocht, en dat terwijl het jaar nog niet eens voorbij is. Er zijn dit jaar al ruim 20.000 motoren verkocht. Dat is al meer dan in heel 2024 en 2025.

Mocht de verkoop van motoren in het laatste kwartaal van dit jaar in hetzelfde tempo doorgroeien, dan zal het aantal verkochte motoren zo'n 15 procent hoger liggen dan vorig jaar.

Combineert plezier met nut

Een woordvoerder van BOVAG, de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders, zegt dat de groeiende populariteit van de motor vooral te danken is aan het veranderende imago van het voertuig. "Vroeger was de motor vooral een recreatiemiddel. Je maakte af een toe een mooi tour en het ging echt om plezier. Tegenwoordig combineert de motor plezier met nut. Het voertuig wordt steeds meer gezien als dagelijks vervoersmiddel.", aldus de woordvoerder tegen Hart van Nederland.

De motor is volgens BOVAG bijzonder handig voor woon-werkverkeer, omdat het voertuig zuiniger is en je met een motor makkelijker files kunt omzeilen. Aangezien het steeds drukker wordt op de weg, komt dat goed uit.

Door die drukte op de weg ontstaan steeds meer files. In onderstaande video leggen we uit hoe files ontstaan en wat we ertegen kunnen doen:

2:40 Hoe kunnen we dat fileprobleem ooit oplossen?

Motor als zakelijk alternatief

RAI Vereniging onderstreept het beeld dat BOVAG schetst. De manier waarop mensen tegen de motor aankijken en deze gebruiken, verandert inderdaad. Ook de vereniging ziet de verschuiving van de motor als pleziervoertuig naar een dagelijks, zakelijk alternatief.

Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat motoren qua kosten aantrekkelijk kunnen zijn. Ze rijden zuiniger, waardoor motorrijders minder geld kwijt zijn aan brandstof. Daarnaast heb je geen dure parkeerplek nodig in de stad, zoals dat bij auto's vaak wel het geval is. Ook de wegenbelasting is lager voor motoren.

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Ten slotte kijken volgens RAI Vereniging ook steeds meer werkgevers naar werknemers die een motor bezitten. Zij hebben namelijk vaak niet genoeg parkeerplekken voor werknemers die met de auto komen.

Vrouwen ook vaker op de motor

Een laatste ontwikkeling die mogelijk het groeiende aantal motorfietsen in Nederland kan verklaren, is dat steeds meer vrouwen motorrijden. Volgens de woordvoerder van BOVAG stappen vrouwen steeds vaker op de motor en is motorrijden niet langer vooral een aangelegenheid voor mannen. Ook dat kan het grote aantal motoren dat in 2026 al is verkocht, verklaren.