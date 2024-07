Moet je de weg op dit weekend? Houd dan rekening met wegafsluitingen

Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met omrijden en vertragingen. Delen van meerdere snelwegen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg afgesloten. Vooral op wegen rond Rotterdam kan dat voor overlast zorgen. De ANWB adviseert om via de zuidkant om de havenstad heen te rijden.

Vanaf de Beneluxtunnel tot knooppunt Kethelplein gaat de A4 vrijdagavond dicht in noordelijke richting. Ook de A12 gaat gedeeltelijk dicht, tussen afslag Gouda-West en knooppunt Oudenrijn. De A20 is dicht tussen Nieuwerkerk en knooppunt Gouwe.

De A1 wordt dit weekend tussen Stroe en Barneveld afgesloten voor werkzaamheden. De A67 is tot maandagochtend dicht tussen knooppunt Leenderheide en Someren.

Afsluitdijk

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de A15 tussen Echteld en Tiel-West in westelijke richting afgesloten. De Afsluitdijk is die nacht en de nacht erna eveneens dicht.

Op de Brouwersdam is dit weekend de hoofdrijbaan van de N57 afgesloten in verband met Concert at Sea. De parallelbaan is wel berijdbaar, meldt de ANWB.

Verder wijst de ANWB er nog op dat de A10 Zuid bij Amsterdam dicht is van vrijdagavond tot maandagochtend tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel wegens wegwerkzaamheden. Het gaat om het wegdeel richting Utrecht.

