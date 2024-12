Minder treinen rond Eindhoven door defecte wissel bij Deurne

Rond Eindhoven rijden zondag fors minder treinen als gevolg van een defecte wissel in de buurt van Deurne. ProRail meldt dat de wissel op dit traject in de nacht van zondag op maandag wordt hersteld. De NS heeft de dienstregeling aangepast en zet zondag bussen in.

Een woordvoerder van de NS licht toe dat er daarom zondag minder intercity's rijden van Eindhoven naar Venlo. Ook rijden de sprinters vanuit Den Bosch niet verder dan Eindhoven.

Een staking bij ProRail zorgde er onlangs voor dat er veel treinen niet reden, zo is te zien in bovenstaande video.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP