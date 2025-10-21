Minder treinen in Randstad door zieke verkeersleiders bij ProRail

Op meerdere trajecten in de Randstad rijden tot zeker dinsdagmiddag minder treinen. Door ziekte onder verkeersleiders is er een tekort ontstaan, meldt een woordvoerder van ProRail.

Het gaat onder meer om de trajecten Utrecht - Den Haag, Utrecht - Leiden en Utrecht - Rotterdam. Dinsdagochtend viel opnieuw een verkeersleider uit, waarna werd besloten om de dienstregeling verder uit te dunnen.

Een woordvoerder van de NS meldt dat het door de herfstvakantie minder druk is in de treinen. Door de uitval kunnen reizigers wel langer onderweg zijn. Gekeken wordt nu naar de dienstregeling in de middag.