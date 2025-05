Meerdere ongelukken op A13: overstekende eendjes, gevecht en kopstaartbotsing

Het is 2 dagen achter elkaar steeds raak op de A13: meerdere ongelukken hebben op de snelweg voor veel vertraging en commotie gezorgd.

Maandagochtend vond het eerste ongeval plaats bij Delft in de richting van Rotterdam. Daar kwamen drie voertuigen in botsing omdat een voertuig zou zijn uitgeweken voor overstekende eendjes. Meerdere personen raakten gewond, twee personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe het met de gewonden gaat.

Ook dinsdag was het weer raak. Eerder op dinsdagavond kwam een bestuurder met zijn auto terecht op de vangrail in de bocht van de A13 naar de A4. Hulpdiensten probeerden de man die vast kwam te zitten in zijn auto te helpen, maar volgens een videocorrespondent ter plaatse werd die hulpactie niet gewaardeerd.

De man zou in een gevecht met de politie terecht zijn gekomen. Het is onduidelijk waarom en wat de gevolgen daarvan waren.

Kopstaartbotsing

Om 22.00 uur vond het derde ongeluk plaats. Op de A13 richting Den Haag, ter hoogte van Delft, kwamen meerdere voertuigen in een kopstaartbotsing terecht. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen, er worden momenteel wel mensen gecontroleerd door een ambulance.