Filedruk stijgt door toenemende grenscontroles, vooral meer files in Drenthe

De filedruk, het aantal files en de tijd dat weggebruikers stilstonden, is het afgelopen jaar met 3 procent gestegen vergeleken met 2024. Dat meldt de ANWB op basis van cijfers van TomTom. De stijging komt voornamelijk door grenscontroles in Duitsland.

De verkeersbond zag het aantal files aan de oostgrens enorm toenemen. Samen met wegwerkzaamheden zorgde dit ervoor dat zowel de filedruk tussen de doordeweekse spitsmomenten als in het weekend met 15 procent steeg.

In Drenthe steeg de filedruk met 85 procent. Dat is volgens Heleen de Geest van de ANWB helemaal te wijten aan de grenscontroles op de A37 bij Zwartemeer. De stijging is zo groot omdat er eerder nauwelijks files in Drenthe stonden.

Het is dit laatste weekend van december ook weer extra druk op de weg:

In Overijssel steeg de druk met 19 procent, "een-op-een verbonden met de Duitse controles op de A1 bij De Lutte", aldus De Geest. De filezwaarte in Gelderland nam met 9 procent toe. De overgang op de A12 is altijd al de drukste verkeersovergang van Nederland, nu staan er de hele dag auto's stil. In Limburg (3 procent toename) zijn de overgangen voornamelijk tijdens vakantieperiodes drukker.

Elders juist rustiger op de weg

De verschillen zijn regionaal groot, want elders zorgden nieuwe wegen juist dat de drukte afnam. Zo daalde de druk bij Leiden met 80 procent door de opening van de Corbulotunnel in juli 2024, en 's ochtends op de A15 met 50 procent door de nieuwe Blankenburgverbinding (A24).

De Geest kan niet zeggen of er meer werkzaamheden waren dit jaar, wel waren die "heel belastend, zoals op de A10 bij Amsterdam deze zomer". Ook komend jaar wordt daar aan de weg gewerkt. In Zeeland steeg de filedruk met 17 procent, volgens De Geest door werkzaamheden op de N57 en de A58.

In het algemeen is de ochtendspits rustiger geworden en de avondspits iets drukker en dan vooral op maandag, concludeert de ANWB.