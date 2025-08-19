'Meer fietsers en voetgangers betrokken bij verkeersongevallen'

Hoewel het totaal aantal verkeersongevallen vorig jaar daalde, kregen fietsers, voetgangers en motorrijders juist vaker te maken met ongelukken. Dat meldt het AD. Zo waren 21.500 fietsers betrokken bij een aanrijding, het hoogste aantal in tien jaar. Ook voetgangers en motorrijders belandden vaker in de statistieken.

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er in totaal ruim 126.000 ongelukken waren, waarbij 675 mensen omkwamen en bijna 25.000 gewonden vielen. Onderzoeksinstituut SWOV verwacht dat het aantal verkeersdoden de komende decennia zal stijgen, vooral onder fietsers.

Ook zijn er zorgen om Nederlanders die met een slok op, op de fiets stappen:

2:11 Boete, rijverbod of strafblad als je dronken fietst, toch doen Nederlanders het massaal

Fietshelm

Veilig Verkeer Nederland wil dat de politie strenger gaat handhaven. "De politie moet ervoor zorgen dat het veilig is in Nederland. Daar hoort ook de veiligheid op de weg bij”, zegt een woordvoerder. Ook pleit de organisatie voor meer gebruik van de fietshelm. "We moeten naar de situatie dat een kwart van de fietsers een helm draagt. Dat is het punt waarop het normaal gevonden wordt.”

Volgens VVN maakt een helm ongelukken niet minder waarschijnlijk, maar wel minder ernstig. Daarom moet ook de infrastructuur veiliger worden. De politie benadrukt dat handhaving helpt, maar wijst verkeersdeelnemers ook op hun eigen verantwoordelijkheid.