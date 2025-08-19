Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Meer fietsers en voetgangers betrokken bij verkeersongevallen'

'Meer fietsers en voetgangers betrokken bij verkeersongevallen'

Verkeer

Gisteren, 07:39

Link gekopieerd

Hoewel het totaal aantal verkeersongevallen vorig jaar daalde, kregen fietsers, voetgangers en motorrijders juist vaker te maken met ongelukken. Dat meldt het AD. Zo waren 21.500 fietsers betrokken bij een aanrijding, het hoogste aantal in tien jaar. Ook voetgangers en motorrijders belandden vaker in de statistieken.

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat er in totaal ruim 126.000 ongelukken waren, waarbij 675 mensen omkwamen en bijna 25.000 gewonden vielen. Onderzoeksinstituut SWOV verwacht dat het aantal verkeersdoden de komende decennia zal stijgen, vooral onder fietsers.

Ook zijn er zorgen om Nederlanders die met een slok op, op de fiets stappen:

Boete, rijverbod of strafblad als je dronken fietst, toch doen Nederlanders het massaal
2:11

Boete, rijverbod of strafblad als je dronken fietst, toch doen Nederlanders het massaal

Fietshelm

Veilig Verkeer Nederland wil dat de politie strenger gaat handhaven. "De politie moet ervoor zorgen dat het veilig is in Nederland. Daar hoort ook de veiligheid op de weg bij”, zegt een woordvoerder. Ook pleit de organisatie voor meer gebruik van de fietshelm. "We moeten naar de situatie dat een kwart van de fietsers een helm draagt. Dat is het punt waarop het normaal gevonden wordt.”

Volgens VVN maakt een helm ongelukken niet minder waarschijnlijk, maar wel minder ernstig. Daarom moet ook de infrastructuur veiliger worden. De politie benadrukt dat handhaving helpt, maar wijst verkeersdeelnemers ook op hun eigen verantwoordelijkheid.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.