Meer dan 1000 kilometer file: dinsdag bijna drukste spits van het jaar

Verkeer

Vandaag, 18:14

De avondspits op de Nederlandse wegen bereikte dinsdag bijna een record: met bijna 1200 kilometer file rond 17.30 uur was het de op één na drukste spits van het jaar. Dat meldt de ANWB.

Een woordvoerder zegt dat de drukke spits is veroorzaakt door regenbuitjes, ongelukken op drukke plekken en het feit dat dinsdag altijd de drukste dag op de weg is.

De verkeersdrukte neemt af. Om 18.00 uur stond er nog 812 kilometer file.

