Man neergestoken na verkeersongeval in Grave, verdachte gevlucht

De politie in Oost-Brabant is op zoek naar informatie over een steekincident op de Henri Dunantstraat in Grave, met als mogelijke aanleiding een verkeersongeval tussen twee auto's. De verdachte is op de vlucht geslagen en is nog altijd spoorloos. De politie roept mensen met informatie over het incident op om zich te melden.

"De verdachte is er vandoor en we zijn naar hem op zoek. Het slachtoffer krijgt medische hulp. Hij werd in het bovenlijf geraakt", schrijft de politie op X.

Signalement verdachte

De politie laat weten dat de verdachte waarschijnlijk in een donkerkleurige Volvo met witte kentekenplaten rijdt. De verdachte, tevens de bestuurder, heeft een lichte huidskleur en een rossige baard. Het gaat om een man met een fors postuur.

Mensen met informatie over het steekincident of het verkeersongeval kunnen telefonisch contact opnemen met de politie via meldnummer 0900-8844.