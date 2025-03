Ook maandag tijdens ochtendspits mogelijk veel minder treinen in Randstad

Reizigers hebben maandag tijdens de ochtendspits misschien ook last van kapotte sporen in de Randstad. Op meerdere trajecten rijden zondag tot 01.00 uur al nauwelijks of minder treinen. "Mogelijk kunnen reizigers en vervoerders hier ook nog last van hebben in de maandagochtendspits", laat spoorbeheerder ProRail weten.

ProRail ging er eerder van uit dat de problemen tot zondag 18.00 uur zouden duren. Tot het einde van de dienstregeling van zondag rijden volgens de spoorbeheerder "zeer beperkt" treinen ten zuiden van Amsterdam en richting Breukelen en Utrecht.

Spoor kapot

Op meerdere plekken bij Amsterdam voldoet het spoor niet aan de normen. Volgens ProRail zijn er meer dan tien locaties "verspreid over meerdere kilometers" waar het spoor moet worden hersteld of gecontroleerd. Dit moet binnen 72 uur gebeuren, maar dat lukt niet. "Dat betekent dat er geen treinen meer over dit spoor mogen rijden totdat dit wel is gebeurd."

ProRail erkent "dat we hier iets fout hebben gedaan" en biedt daarvoor excuses aan.

ANP