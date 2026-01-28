Volg Hart van Nederland
Storing legt tunnels bij Roermond plat: flinke vertragingen op A73

Vandaag, 16:13 - Update: Vandaag, 16:28

Door een technische storing zijn de Roertunnel en de Tunnel Swalmen bij Roermond afgesloten op de A73, laat Rijkswaterstaat weten. Wat er precies mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de tunnels weer opengaan.

In beide richtingen staat het verkeer vast met vertragingen van zo’n 30 tot 45 minuten. Weggebruikers kunnen omrijden via Eindhoven, over de A2 en de A67.

Door ANP

