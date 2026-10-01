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Vrouw durft niet te stoppen met lekke band en rijdt 45 km/u over A58

Vrouw durft niet te stoppen met lekke band en rijdt 45 km/u over A58

Verkeer

Vandaag, 06:51

Wat doe je als je een lekke band krijgt op de snelweg? Een 48-jarige vrouw uit Roosendaal besloot door te rijden. Met 45 kilometer per uur reed ze over de A58 bij Etten-Leur, waar op dat moment 130 kilometer per uur was toegestaan. De politie schrijft op X dat het gevaarlijke situaties opleverde.

Andere automobilisten reden met hun alarmlichten aan achter de vrouw om het overige verkeer te waarschuwen. Door het grote verschil in snelheid moesten meerdere bestuurders hard remmen om een aanrijding te voorkomen.

Durfde niet te stoppen

Agenten kregen een melding over de langzaam rijdende auto en gingen eropaf. Ze troffen de vrouw op de A58 aan en zetten haar aan de kant.

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Daar bleek waarom ze zo langzaam reed: de auto had een lekke band. De vrouw vertelde de politie dat ze niet langs de snelweg durfde te stoppen en daarom was doorgereden.

Vanwege het gevaar dat hierdoor ontstond, heeft de politie proces-verbaal tegen de vrouw opgemaakt. Haar auto is weggetakeld.

Vaker heeft de politie te maken met bestuurders die juist te hard rijden. Zo reed onderstaande snelheidsduivel 200 kilometer per uur over de N340:

Snelheidsduivel scheurt met 200 km/u over N340 bij Dalfsen

Foto ter illustratie.

Door Redactie Hart van Nederland
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