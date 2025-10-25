Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KLM-vlucht naar Shanghai keert halverwege terug naar Schiphol

KLM-vlucht naar Shanghai keert halverwege terug naar Schiphol

Verkeer

Vandaag, 09:45 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een Boeing Dreamliner van KLM die onderweg was naar Shanghai heeft vrijdagavond rechtsomkeert gemaakt boven de Zwarte Zee. Het toestel kampte met een technisch mankement en is daarop teruggevlogen naar Schiphol, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend.

De Dreamliner landde veilig op Schiphol, waar passagiers zijn opgevangen en naar een hotel zijn gebracht. Ze worden omgeboekt naar een nieuwe vlucht naar Shanghai op zaterdag.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.