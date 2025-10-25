KLM-vlucht naar Shanghai keert halverwege terug naar Schiphol

Een Boeing Dreamliner van KLM die onderweg was naar Shanghai heeft vrijdagavond rechtsomkeert gemaakt boven de Zwarte Zee. Het toestel kampte met een technisch mankement en is daarop teruggevlogen naar Schiphol, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekend.

De Dreamliner landde veilig op Schiphol, waar passagiers zijn opgevangen en naar een hotel zijn gebracht. Ze worden omgeboekt naar een nieuwe vlucht naar Shanghai op zaterdag.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren.