Kettingbotsing op A1 bij Deventer zorgt voor urenlange vertraging

Verkeer

Vandaag, 08:37

De ochtendspits op de A1 is dinsdag compleet vastgelopen na een grote kettingbotsing op de IJsselbrug bij Deventer. Rond 07:45 uur botsten vanuit Deventer richting Apeldoorn zeker acht voertuigen op elkaar, meldt de Rijkswaterstaat. De vertraging liep in korte tijd op naar ruim twee uur.

Na het ongeluk werden drie van de vier rijstroken afgesloten. Verkeer kon daardoor nog maar mondjesmaat langs het incident rijden. Negen voertuigen moesten uiteindelijk worden afgesleept. Andere automobilisten konden met lichte schade hun weg vervolgen.

De brandweer rukte uit vanwege een mogelijke beknelling, maar alle inzittenden konden zelfstandig uit hun voertuig komen. Ook kwamen vier ambulances ter plaatse om betrokkenen te controleren. Drie mensen zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

Opruimen gaat nog tijd kosten

De politie doet onderzoek naar hoe de kettingbotsing heeft kunnen ontstaan. Daarbij zijn inmiddels meerdere dashcambeelden binnengekomen. Volgens de politie was voor zover bekend niemand onder invloed.

Iets na 09.00 uur meldt Rijkswaterstaat dat de weg weer vrij is en alle vier de rijstroken weer zijn vrijgegeven. "De vertraging van 135 minuten zal nu snel oplossen."

Door Redactie Hart van Nederland

