Man (38) uit België overleden bij aanrijding op A79 bij Valkenburg

Het slachtoffer dat zondagavond om het leven kwam bij een aanrijding op de A79 bij Valkenburg was een 38-jarige man uit België. Dat meldt de politie zaterdag. Bij de meldkamer kwamen die avond meerdere meldingen binnen van automobilisten die een persoon op de rijbaan hadden zien liggen.

De politie heeft in samenwerking met de Belgische politie kunnen vaststellen dat het slachtoffer een 38-jarige man is met de Belgische nationaliteit. "De nabestaanden zijn hierover in kennis gesteld", schrijft de politie.

De rijbaan werd na de vondst van het lichaam afgesloten voor het verkeer:

0:40 A79 afgesloten na vondst lichaam

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. "Het onderzoek naar de toedracht loopt. Het onderzoeksteam houdt alle scenario’s open", aldus de politie. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen, met name personen die rond 21.00 uur op de A79 reden en wellicht dashcambeelden hebben van het rijdende verkeer rond die tijd.