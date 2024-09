Helikopteroefening boven Rotterdam leidt tot onvrede: sociale media vol klachten

De Nederlandse luchtmacht houdt woensdagochtend vroeg een helikopteroefening boven Rotterdam, zo meldt het Defensie Helikopter Commando op X. Veel Rotterdammers zijn hier echter ontevreden over; op sociale media worden veel klachten over geluidsoverlast gedeeld: "Is het niet een beetje vroeg voor deze onzin"?

De crew vliegt met zes helikopters over de evenementenlocatie Maassilo en voert een 'tactisch scenario' uit. Later in de ochtend verplaatsen ze zich richting Hoek van Holland, waar de helikopters ook kunnen tanken. De toestellen vertrokken rond 06.15 uur vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, meldt RTV Rijnmond.

Gijsbert was in 2024 echt de laagvliegende helikopters zat en schoot zelfs met zijn luchtbuks:

1:51 Gijsbert is laagovervliegende heli’s zat en schiet met luchtbuks: ‘Drie keer trekker overgehaald’

Het gaat om een geplande militaire oefening van 24 tot 28 september, meldt Milieudienst Rijnmond. "Dit is een stedelijke antiterreuroefening, waarbij de samenwerking tussen lucht- en grondtroepen centraal staat", aldus de Milieudienst. De oefening is een gezamenlijke operatie van het Korps Commandotroepen en het Defensie Helikopter Commando. Voor de veiligheid is het luchtruim boven Rotterdam tijdelijk afgesloten.

Boze reacties op sociale media

Op X uiten Rotterdammers hun onvrede over de oefening, voornamelijk vanwege de geluidsoverlast in de vroege ochtend: