Grote wegafsluitingen dit weekend: A9, A10 en A27 dicht door werkzaamheden

Moet je dit weekend de weg op? Zorg dan dat je van tevoren goed je route checkt, want op meerdere plekken in het land wordt er volop aan de wegen gewerkt. Zo zijn zowel de A9 bij Badhoevedorp, de A10 in Amsterdam als de A27 tussen Utrecht en Breda deels afgesloten. Dit kan voor flinke vertraging zorgen.

Op de A10 Zuid is de weg sinds vrijdagavond dicht in de richting van Schiphol en Rotterdam, vanaf knooppunt Amstel tot aan knooppunt De Nieuwe Meer. Ook het stuk tussen knooppunt Watergraafsmeer en de A10 Zuid is afgesloten. De afsluiting geldt tot maandagochtend 5 uur. Ook de oprit S-111 richting de A10 is dit weekend niet toegankelijk.

De A9 is dicht tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht richting Utrecht en Almere. Verkeer wordt omgeleid vanaf Knooppunt Badhoevedorp via de A4, A10 en A2.

Daarnaast wordt er flink gewerkt op de A27. Richting Breda is de snelweg in de avond en nacht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder afgesloten. Ook het deel tussen knooppunt Everdingen en Lunetten bij Utrecht is niet toegankelijk. Verkeer wordt omgeleid via de A2 en A12.