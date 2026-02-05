Grote ijspegels boven N7: Rijkswaterstaat sluit rijstroken

Grote ijspegels zorgen donderdag voor problemen op de N7 in Groningen. Bij de tunnelbakken van de zuidelijke ringweg hangen ze boven de weg. Rijkswaterstaat verwijdert ze met een hoogwerker, waardoor rijstroken tijdelijk dicht moeten.

Volgens een woordvoerder kunnen ijspegels zwaar zijn. Als ze op een auto vallen kan dat schade veroorzaken, "maar automobilisten kunnen er ook van schrikken en dat willen we niet". Dat zou namelijk kunnen leiden tot een onverwachte stuurbeweging en daardoor kunnen ongelukken ontstaan.

De N7 bestaat uit twee rijstroken in beide richtingen en is volgens de woordvoerder een belangrijke verkeersader voor de stad Groningen. Rijkswaterstaat probeert de ijspegels voor 16.00 uur, wanneer de avondspits begint, te hebben verwijderd.

Code geel

De problemen passen in een breder beeld van winters weer. Het KNMI heeft vanaf donderdagavond 18.00 uur code geel afgegeven voor het noorden en noordoosten van Nederland. In Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden kan het plaatselijk glad worden door lichte ijzel en bevriezing van natte weggedeelten.

Die gladheid is volgens het KNMI lastig te zien en daardoor extra verraderlijk. Niet alleen wegen, maar ook fietspaden, voetpaden en bruggen kunnen glad zijn. De waarschuwing geldt tot vrijdagochtend 11.00 uur. Daarna loopt de temperatuur op en zou de gladheid moeten verdwijnen.