Geen noodbrug dus kilometers omfietsen voor Groningers: 'Raken geïsoleerd'

Kilometers moeten omrijden als je op de fiets of in een gehandicaptenvoertuig naar het centrum gaat, dat wordt de komende jaren de nieuwe realiteit voor Groningers. De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug in de Groningse hoofdstad staat eind 2026 op de agenda, maar een noodbrug komt er niet. Dat betekent een omweg van wel zes kilometer voor menig bewoner van de stad, zo ook rolstoelgebruiker Herman in 't Veen.

"Geen doen", zegt rolstoelgebruiker Herman in 't Veen van Werkgroep Toegankelijk Groningen. "Het zorgt ervoor dat je als rolstoelgebruiker weer meer geïsoleerd wordt."

In 2021 raakte de Gerrit Krolbrug na een aanvaring onherstelbaar beschadigd. Sindsdien kunnen er geen auto's meer over de brug heen. Fietsers, wandelaars en rolstoelrijders kunnen er nog wel overheen. Maar daar gaat verandering in komen. Eind 2026 gaat de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug beginnen, die naar verwachting van Rijkswaterstaat twee tot drie jaar gaat duren.

Tot schrik van de Groningers heeft minister van Infrastructuur & Waterstaat Robert Tieman besloten dat er in de tussentijd geen noodbrug komt. Daardoor moeten Groningers op fiets, en in een rolstoel, zes kilometer omrijden richting het centrum

Zorgen over veiligheid

Herman: "Dan ben je weer afhankelijk van een taxibus. Maar is die beschikbaar, komt die op tijd? Dat terwijl je nu in twee minuten aan de overkant bent." Of weggebruikers moeten over de Noordzeebrug of de Oostersluis. Buurtbewoner Margreet van de Belt maakt zich zorgen over de veiligheid. "Dat gaat mis", stelt ze. "Deze wegen zijn helemaal niet berekend op al het extra verkeer. Er rijden hier veel trekkers en vrachtwagens. Als dan al die fietsers dezelfde weg moeten gebruiken. Ik houd mijn hart vast."

De gemeente Groningen baalt ook dat er geen noodbrug komt. "Het geld klotst bij ons niet tegen de plinten, dus wij kunnen niet zomaar bijspringen", zegt wethouder Philip Broeksma. "Bovendien ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie. Die moet een goed alternatief bieden."

Duurder dan verwacht

Minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) geeft in een schriftelijke reactie aan dat 'tegenvallers' ervoor gezorgd hebben dat er geen noodbrug komt. "Op de plek waar de hellingbanen voor fietsers en rolstoelgebruikers zouden moeten komen, is sprake van vervuilde grond. De oorspronkelijke raming lag op zes miljoen euro, deze raming is inmiddels opgelopen naar ruim tien miljoen euro."

De kosten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug zijn volgens de minister ook al twintig miljoen hoger dan verwacht. "En de tijdswinst is beperkt. Daarom is besloten geen tijdelijke fietsverbinding te plaatsen."