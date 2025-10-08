Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Geen noodbrug dus kilometers omfietsen voor Groningers: 'Raken geïsoleerd'

Verkeer

Vandaag, 21:37 - Update: 43 minuten geleden

Link gekopieerd

Kilometers moeten omrijden als je op de fiets of in een gehandicaptenvoertuig naar het centrum gaat, dat wordt de komende jaren de nieuwe realiteit voor Groningers. De bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug in de Groningse hoofdstad staat eind 2026 op de agenda, maar een noodbrug komt er niet. Dat betekent een omweg van wel zes kilometer voor menig bewoner van de stad, zo ook rolstoelgebruiker Herman in 't Veen.

"Geen doen", zegt rolstoelgebruiker Herman in 't Veen van Werkgroep Toegankelijk Groningen. "Het zorgt ervoor dat je als rolstoelgebruiker weer meer geïsoleerd wordt."

In 2021 raakte de Gerrit Krolbrug na een aanvaring onherstelbaar beschadigd. Sindsdien kunnen er geen auto's meer over de brug heen. Fietsers, wandelaars en rolstoelrijders kunnen er nog wel overheen. Maar daar gaat verandering in komen. Eind 2026 gaat de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug beginnen, die naar verwachting van Rijkswaterstaat twee tot drie jaar gaat duren.

Tot schrik van de Groningers heeft minister van Infrastructuur & Waterstaat Robert Tieman besloten dat er in de tussentijd geen noodbrug komt. Daardoor moeten Groningers op fiets, en in een rolstoel, zes kilometer omrijden richting het centrum

Zorgen over veiligheid

Herman: "Dan ben je weer afhankelijk van een taxibus. Maar is die beschikbaar, komt die op tijd? Dat terwijl je nu in twee minuten aan de overkant bent." Of weggebruikers moeten over de Noordzeebrug of de Oostersluis. Buurtbewoner Margreet van de Belt maakt zich zorgen over de veiligheid. "Dat gaat mis", stelt ze. "Deze wegen zijn helemaal niet berekend op al het extra verkeer. Er rijden hier veel trekkers en vrachtwagens. Als dan al die fietsers dezelfde weg moeten gebruiken. Ik houd mijn hart vast."

De gemeente Groningen baalt ook dat er geen noodbrug komt. "Het geld klotst bij ons niet tegen de plinten, dus wij kunnen niet zomaar bijspringen", zegt wethouder Philip Broeksma. "Bovendien ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie. Die moet een goed alternatief bieden."

Duurder dan verwacht

Minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) geeft in een schriftelijke reactie aan dat 'tegenvallers' ervoor gezorgd hebben dat er geen noodbrug komt. "Op de plek waar de hellingbanen voor fietsers en rolstoelgebruikers zouden moeten komen, is sprake van vervuilde grond. De oorspronkelijke raming lag op zes miljoen euro, deze raming is inmiddels opgelopen naar ruim tien miljoen euro."

De kosten voor de nieuwe Gerrit Krolbrug zijn volgens de minister ook al twintig miljoen hoger dan verwacht. "En de tijdswinst is beperkt. Daarom is besloten geen tijdelijke fietsverbinding te plaatsen."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.