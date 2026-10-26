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Opnieuw rijdt auto zich vast op smalle brug in Molenhoek

Verkeer

Vandaag, 20:17

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Opnieuw is er een voertuig vast komen te zitten op de smalle spoorbrug in Molenhoek. Maandag reed een Deense auto zich klem. Afgelopen maanden ging het al vaker mis.

De auto zat klem tussen de relingen van de brug. Met behulp van omstanders en een sleepkabel kwam de auto uiteindelijk weer los. Op bovenstaande beelden is te zien dat er flinke schade aan de auto is ontstaan.

Caravans rijden zich vaak vast

Volgens De Gelderlander gaat het vaker mis op de brug, die twee meter breed is. Afgelopen zomer kwamen meerdere caravans al vast te zitten. Volgens de krant heeft de gemeente Mook en Middelaar daarna borden geplaatst waarop de breedte van de brug staat. Ondanks de maatregelen blijft het toch misgaan.

Door Redactie Hart van Nederland
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