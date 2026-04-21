Tankenwagen gekanteld op de N302, weg volledig afgesloten

Verkeer

Vandaag, 09:41 - Update: 3 uur geleden

Een tankwagen met een lading van 34 ton op de Flevoweg (N302) tussen Harderwijk en Uddel is dinsdagochtend gekanteld. De weg was zeker tot 14.00 uur afgesloten, wat voor flinke verkeershinder zorgde.

Het ongeval gebeurde in een bocht tussen Speuld en Ermelo. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. Door een nog onbekende oorzaak raakte de tankwagen van de weg. Bij een poging om te corrigeren ging het mis en kantelde het voertuig.

Op beelden hierboven is te zien dat de berm zwaar beschadigd is en een verkeersbord is omvergereden. De tankwagen kwam tientallen meters verderop op zijn kant tot stilstand. De chauffeur bleef ongedeerd.

Fosfaat

De tankwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen, maar fosfaat: een mineraal dat wordt gebruikt in meststoffen en in dierenvoeding. Volgens de politie vormt dit geen risico voor de gezondheid.

