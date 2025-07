Vreemd gezicht: asfalteerders werken om geparkeerde auto heen in Ede

Op de Prins Bernhardlaan in Ede is onlangs nieuw asfalt aangebracht, met één opvallende uitzondering. Een rode geparkeerde Peugeot is tijdens de werkzaamheden blijven staan. Er is om het voertuig heen gewerkt. Het resultaat: een nieuw wegdek met een uitgespaard stukje onder het voertuig.

D66-raadslid Sam Elfvering noemt de situatie opmerkelijk. “Het is natuurlijk vreemd dat de auto niet is weggesleept. Dat had kosten kunnen besparen en een scheef straatbeeld kunnen voorkomen. Ik hoop niet dat er nu duizenden euro’s worden uitgegeven om één stukje opnieuw te doen. Zet er dan liever een plantenbak neer,” zegt hij.

Bewust achtergelaten

Bij omwonenden zorgt de situatie vooral voor verwarring en ergernis. “We snappen niet waarom dit zo lang moet duren", klinkt het in de straat. Volgens buurtbewoners zou de auto bewust zijn achtergelaten door iemand die via station Ede-Wageningen naar Schiphol is gereisd, vermoedelijk om parkeerkosten te vermijden.

De gemeente Ede laat weten dat wegslepen juridisch niet zomaar is toegestaan. Dit mag alleen met toestemming van bevoegd gezag, en die was ten tijde van de werkzaamheden niet verleend. Binnenkort zal de auto alsnog worden verwijderd en wordt het resterende deel van de straat meegenomen in regulier onderhoud.