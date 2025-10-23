A12 bij Duiven dicht door sinkhole in berm

De A12 tussen knooppunt Velperbroek en Duiven, in de richting van Duitsland, is afgesloten door een sinkhole. Dat meldt Rijkswaterstaat. De A12 richting Duitsland is volledig afgesloten. Verkeer moet omrijden via het knooppunt Velperbroek over de IJsselbrug, op een parallelweg van de A12.

Een van de twee rijstroken van de A12 in de richting van Utrecht is ook dicht, aldus een woordvoerder. Die verwacht dat het probleem donderdag voor verkeersproblemen zorgt.

Het sinkhole bevindt zich in de middenberm van de A12, constateert Rijkswaterstaat. Het is niet bekend wanneer het probleem wordt opgelost.