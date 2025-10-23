Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A12 bij Duiven dicht door sinkhole in berm

A12 bij Duiven dicht door sinkhole in berm

Verkeer

Vandaag, 07:12 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De A12 tussen knooppunt Velperbroek en Duiven, in de richting van Duitsland, is afgesloten door een sinkhole. Dat meldt Rijkswaterstaat. De A12 richting Duitsland is volledig afgesloten. Verkeer moet omrijden via het knooppunt Velperbroek over de IJsselbrug, op een parallelweg van de A12.

Een van de twee rijstroken van de A12 in de richting van Utrecht is ook dicht, aldus een woordvoerder. Die verwacht dat het probleem donderdag voor verkeersproblemen zorgt.

Het sinkhole bevindt zich in de middenberm van de A12, constateert Rijkswaterstaat. Het is niet bekend wanneer het probleem wordt opgelost.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.