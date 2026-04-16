Verbindingsweg A1 tot middernacht deels dicht door gekantelde vrachtwagen

Een gekantelde vrachtwagen op de verbindingsweg tussen de A1 en A50 bij knooppunt Beekbergen zorgt donderdag voor vertraging. Vanwege het ongeluk blijft de weg nog tot middernacht deels dicht. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 15.15 uur. Door de gekantelde vrachtwagen raakte de vangrail flink beschadigd en lekte er olie op het wegdek. Het bergen van vrachtwagen en het repareren van het hekwerk gaat enkele uren duren.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen. Volgens een correspondent ter plaatse raakte de vrachtwagenchauffeur gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig afgesloten

De verbindingswegen vanuit Hengelo richting Arnhem en Zwolle waren uren volledig afgesloten voor verkeer. Een deel, richting Zwolle, is rond 19 uur vrijgegeven, maar naar verwachting is rond middernacht pas alles weer vrij. Het deel richting Arnhem is dus nog uren dicht.