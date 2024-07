Gekantelde vrachtwagen dankzij luchtkussens overeind, A28 weer open

De snelweg A28 tussen Utrecht en Amersfoort is weer open voor verkeer, meldt Rijkswaterstaat. Woensdagochtend kantelde daar bij Leusden een vrachtwagen, waardoor de weg in de richting van Amersfoort urenlang was afgesloten.

Door het ongeval was er schade aan de geleiderail en het wegdek ontstaan. Ook kostte de berging veel tijd, omdat de lading van de truck naar een andere vrachtwagen moest worden overgeladen. Het ging om een partij schoonmaakmiddelen. Pas daarna kon het voertuig overeind worden gezet. Dat gebeurde met behulp van luchtkussens.

Wegwerkers hebben de weg gerepareerd en de vangrail hersteld.

ANP