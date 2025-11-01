Geen treinen van en naar Schiphol door seinstoring

Verkeer
Vandaag, 09:40
Door een seinstoring rijden zaterdagochtend geen treinen tussen station Amsterdam Zuid en Schiphol, meldt ProRail. Er reden dit weekend sowieso al geen treinen tussen Amsterdam Centraal en de luchthaven, maar door de storing ligt het treinverkeer nu volledig stil.
De NS verwacht dat de seinstoring om 10.45 uur is verholpen.
