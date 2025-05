Seinstoring zorgt voor grote problemen op het spoor

Door een seinstoring reden er woensdag enige tijd geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Ook Eindhoven was daardoor moeilijker bereikbaar.

Begin dit jaar zorgde een treinstoring van en naar Schiphol voor een chaos op de luchthaven, zo is te zien in bovenstaande video.

De storing was tussen Houten-Castellum en Geldermalsen. Reizigers konden omreizen via Arnhem of Rotterdam.

Rond 21.00 uur reed het treinverkeer weer volgens dienstregeling. De storing werd veroorzaakt door een defect onderdeel in een relaiskast. Zo'n kast, die in de nabijheid van het spoor ligt, stuurt de seinen aan.

