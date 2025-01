Geen treinen tussen Groningen en Assen door politieonderzoek

Tussen Groningen en Assen rijden maandagochtend geen treinen in verband met een politieonderzoek. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat weten dat de politie een melding heeft binnengekregen van een aanrijding in de buurt van het spoor. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De NS meldde rond 11.30 uur dat de treinen inmiddels weer rijden.

ANP