Geen treinen tussen Den Haag HS en Delft door honden op spoor

Tussen Den Haag HS en Delft rijden donderdagmiddag geen treinen door "meerdere verstoringen", meldt de NS. Een daarvan is een melding van honden op het spoor bij Rijswijk, laat een woordvoerder weten. Daarnaast zorgt een stroomstoring al de hele dag voor hinder op het traject van Den Haag naar Rotterdam.

Het laatste nieuws van Hart van Nederland in één druk op de knop op je Android-telefoon? Kijk hoe je dat doet in de video hierboven.

"Heel vervelend, want dit is een drukbereden spoor", zegt de woordvoerder. De vervoerder meldt op de website dat nog niet bekend is hoelang de verstoring zal duren.

ANP