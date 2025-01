Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven, ook elders spoorhinder

Tussen Boxtel en Eindhoven rijden maandagochtend geen treinen door een aanrijding. Daarvan ondervindt ook het treinverkeer tussen Den Bosch en Maastricht hinder, dat deels over dat traject rijdt. Naar verwachting duren de problemen tot ongeveer 10.15 uur. Er rijden stopbussen tussen Best, Eindhoven Strijp-S en Eindhoven Centraal.

Ook op het traject tussen Amsterdam Centraal, Utrecht en Den Bosch is het treinverkeer verstoord door de aanrijding. Hierdoor rijden er minder intercity's. Ook op dit traject is de verwachting dat de hinder rond 10.15 uur voorbij is.

Het laatste nieuws van Hart van Nederland in één druk op de knop op je Android-telefoon? Kijk hoe je dat doet in de video hierboven.

ANP