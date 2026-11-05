Ruim een week geen treinen tussen Goes en Vlissingen in november

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen voor werkzaamheden op verschillende plekken aan het spoor tussen het Zeeuwse Goes en Vlissingen. Daardoor rijden er tussen zaterdag 14 november tot en met zondag 22 november op dat traject geen treinen. De NS zet vervangende bussen in.

Het perron, de liften en de reizigerstunnel worden vernieuwd op station Middelburg. Ook worden er onder andere spoorstaven en dwarsliggers vervangen bij stations Goes, Arnemuiden en Vlissingen. De NS zet gedurende de werkzaamheden zowel stop-, snel- als taxibussen in.

De NS raadt reizigers aan de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met drukte en extra reistijd.