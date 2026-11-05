OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ruim een week geen treinen tussen Goes en Vlissingen in november

Ruim een week geen treinen tussen Goes en Vlissingen in november

Verkeer

Vandaag, 21:02

Link gekopieerd

De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen voor werkzaamheden op verschillende plekken aan het spoor tussen het Zeeuwse Goes en Vlissingen. Daardoor rijden er tussen zaterdag 14 november tot en met zondag 22 november op dat traject geen treinen. De NS zet vervangende bussen in.

Het perron, de liften en de reizigerstunnel worden vernieuwd op station Middelburg. Ook worden er onder andere spoorstaven en dwarsliggers vervangen bij stations Goes, Arnemuiden en Vlissingen. De NS zet gedurende de werkzaamheden zowel stop-, snel- als taxibussen in.

De NS raadt reizigers aan de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met drukte en extra reistijd.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.